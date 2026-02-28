Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х подверг критике украинского президента Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине.
«Первая в мире «демократия», где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел», — написал эксперт.
Также он назвал украинского лидера «безумным».
Накануне Зеленский в интервью телеканала Sky News оправдал отсутствие выборов на Украине тем, что для граждан страны они якобы не важны. В ходе беседы с журналистом этого СМИ политик также задался вопросом, почему выборы в его государстве «настолько важны» для России и США.
14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня.
Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.
Ранее на Западе заявили об отчаянии Зеленского.