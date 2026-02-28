Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Европе назвали Зеленского безумным

Аналитик из Венгрии Кошкович назвал Зеленского безумным после его слов о выборах
Thilo Schmuelgen/Reuters

Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х подверг критике украинского президента Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине.

«Первая в мире «демократия», где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел», — написал эксперт.

Также он назвал украинского лидера «безумным».

Накануне Зеленский в интервью телеканала Sky News оправдал отсутствие выборов на Украине тем, что для граждан страны они якобы не важны. В ходе беседы с журналистом этого СМИ политик также задался вопросом, почему выборы в его государстве «настолько важны» для России и США.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

Ранее на Западе заявили об отчаянии Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!