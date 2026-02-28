Аналитик из Венгрии Кошкович назвал Зеленского безумным после его слов о выборах

Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х подверг критике украинского президента Владимира Зеленского за слова о неважности выборов на Украине.

«Первая в мире «демократия», где выборы не важны… За это платите ВЫ. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушел», — написал эксперт.

Также он назвал украинского лидера «безумным».

Накануне Зеленский в интервью телеканала Sky News оправдал отсутствие выборов на Украине тем, что для граждан страны они якобы не важны. В ходе беседы с журналистом этого СМИ политик также задался вопросом, почему выборы в его государстве «настолько важны» для России и США.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

Ранее на Западе заявили об отчаянии Зеленского.