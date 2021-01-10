Число случаев COVID-19 в США превысило отметку в 22 миллиона

За сутки в США выявили еще 273 тыс. случаев коронавируса, общее число заболевших превысило отметку в 22,1 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в США умерли более 372 тыс. заболевших.

Всего коронавирус выявлен у 89,7 млн человек по всему миру. Из них умерли 1,9 млн пациентов, выздоровели почти 50 млн человек.

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