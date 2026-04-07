Умер экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу

Умер бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу. Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в своих соцсетях.

Специалисту было 80 лет.

26 марта Румыния под руководством Луческу проиграла Турции в матче за право играть в финале стыкового турнира чемпионата мира.

Спустя три дня Луческу потерял сознание перед тренировкой сборной и его госпитализировали. 3 апреля он перенес инфаркт, а еще через несколько дней его ввели в искусственную кому.

Луческу начал тренерскую карьеру в 1979 году, возглавив румынский «Корвинул». Он становился чемпионом Румынии, Турции и Украины. Также он выиграл итальянскую Серию В с «Брешией». Луческу тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер». С июля 2020-го по ноябрь 2023-го возглавлял киевское «Динамо».

