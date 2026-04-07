В Литве проводят эксгумацию останков советских воинов

В литовском городе Шяуляе археологи проводят эксгумацию останки 26 советских солдат, захороненных там во времена Великой Отечественной войны. Такую информацию на своем сайте опубликовала LRT.

По словам местного археолога Рокаса Краняускаса, работы по извлечению останков проводятся рядом с собором святых апостолов Петра и Павла, но на данный момент в земле остается примерно половина тел советских солдат. Эксперт отметил, что после завершения работ солдат планируют перезахоронить на кладбище в Гинукае, где уже есть подобное захоронение.

Это не первая ситуация с перезахоронением советских солдат. В 2025 году во Львове была проведена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр города Андрей Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии участились случаи вандализма на советских захоронениях.

 
