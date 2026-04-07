Арестован мужчина, который мог ранить рэпера Offset в перестрелке

Арестован один из оппонентов рэпера Offset (настоящее имя Киари Сифус), ранивший музыканта в ногу в ходе перестрелки возле отеля во Флориде. Об этом пишет New York Post.

В Offset выстрелили после того, как он вышел пообщаться с поклонниками. В СМИ сразу появились слухи, что стрельбу по Offset открыл другой рэпер Lil Tjay. Музыканты, предположительно, поссорились из-за денег, которые Offset якобы задолжал рэперу, но отказался платить.

Полицейские власти Флориды арестовали 24-летнего Lil Tjay и поместили его в тюрьму округа Бровард за мелкое хулиганство. После его отпустили под залог в размере 500 долларов. Свою вину рэпер отрицает.

Также известно что на месте происшествия был задержан еще один человек, но обвинения ему не предъявлены. Offset получает медицинскую помощь в больнице и находится в стабильном состоянии. Еще один человек во время стрельбы также получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, и был доставлен в больницу.

В июне стало известно, что рэпер Offset не смог прилететь в Москву и выступить на сцене МТС Live Холл.

Offset — один из основателей группы Migos, распавшейся в 2022 году. Рэпер выпустил два сольных альбома: Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).

Ранее известный немецкий рэпер призвал уезжать из страны из-за нового военного закона.