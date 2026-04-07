В России создали первый набор для защиты сердца при операциях

Кардиохирурги Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали первый полностью отечественный набор для приготовления раствора кристаллоидно-кровяной кардиоплегии — смеси, защищающей сердце во время операций на открытом органе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Кардиоплегия используется для временной «остановки» сердца и предотвращения повреждений миокарда во время хирургического вмешательства. Обычно специалисты-перфузиологи вручную смешивают несколько компонентов раствора с кровью пациента, строго соблюдая пропорции. Ошибка в расчетах может привести к осложнениям — от замедленного восстановления сердечной деятельности до серьезных нарушений питания тканей.

Новый набор объединяет все необходимые ингредиенты в одной упаковке с уже выверенными пропорциями. По словам разработчика, доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева, перфузиологу остается лишь смешать содержимое и добавить кровь пациента.

Такой подход стандартизирует процедуру и практически исключает риск ошибки при подготовке раствора. Кроме того, он экономит время операционной бригады и упрощает работу специалистов.

Разработка выполнена полностью из российских компонентов, что снижает зависимость от зарубежных поставок. Как отметил директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Роман Комаров, внедрение технологии позволит обеспечить стабильность высокотехнологичной медицинской помощи.

Набор уже прошел доклинические испытания. В ближайших планах — проведение клинических исследований и поиск партнера для запуска серийного производства.

