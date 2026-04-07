Бывший союзник Трампа спрогнозировал превращение США в «источник хаоса»

Если президент США Дональд Трамп попытается уничтожить иранскую цивилизацию, Америка окажется в опасности и потеряет статус великой державы. Об этом в соцсети X написал бывший начальник национального контртеррористического центра (НКЦ) США Джо Кент.

«Если он попытается уничтожить иранскую цивилизацию, Соединенные Штаты перестанут восприниматься как стабилизирующая сила в мире и станут источником хаоса, что фактически положит конец нашему статусу величайшей сверхдержавы мира. Это подорвет нашу экономику и разрушит мировой порядок», — написал он.

Кент подчеркнул, что «этот процесс уже идет полным ходом», однако у американцев «еще есть время, чтобы предотвратить катастрофу». И для этого нужно, чтобы Трамп нашел в себе смелось «начать серьезные переговоры, а не поддаваться безрассудной ярости и разрушениям», уверен Кент.

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию». Президент США подчеркнул, что не хочет такого развития событий. До этого Трамп назвал 7 апреля «крайним сроком» для заключения сделки с Ираном.

Агентство Fars писало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) предостерег США от пересечения «красных линий» в конфликте. СМИ также сообщали, что Тегеран прекратил дипломатические контакты с Вашингтоном, но переговоры о прекращении огня между странами еще не остановлены.

7 апреля постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран категорически отверг идею временного прекращения огня, так как оно нужно США для перегруппировки сил.

Ранее в сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком.