Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

В России создали ИИ, который предсказывает взаимодействие белков с точностью до 95%

НИУ ВШЭ: модель GSMFormer-PPI точно предсказывает взаимодействия между белками
Shutterstock

Ученые НИУ ВШЭ разработали модель искусственного интеллекта, способную с высокой точностью предсказывать взаимодействие белков — один из ключевых процессов в клетке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Модель получила название GSMFormer-PPI и достигает точности до 95,7%. Она создана в Институте искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук ВШЭ.

Белки взаимодействуют друг с другом, обеспечивая передачу сигналов, запуск химических реакций и работу клеточных механизмов. Нарушения этих взаимодействий лежат в основе многих заболеваний, поэтому их изучение важно для поиска лекарственных мишеней. Однако экспериментально проверять все возможные пары белков крайне сложно из-за их огромного числа.

Новая система решает эту задачу с помощью машинного обучения. В отличие от предыдущих моделей, она анализирует белок сразу на трех уровнях: аминокислотную последовательность, трехмерную структуру и свойства поверхности молекулы — именно той области, через которую происходит «узнавание» между белками.

Для обработки этих данных используются разные подходы: языковые модели — для последовательностей, графовые нейросети — для структуры и отдельные алгоритмы — для анализа поверхности. Затем все признаки объединяются в трансформерной архитектуре, которая не просто складывает информацию, а выявляет связи между различными характеристиками белка.

«При взаимодействии белков особенно важна их поверхность: именно через нее молекулы распознают друг друга», — пояснила один из авторов статьи, директор Центра биомедицинских исследований и технологий Института ИИиЦН ФКН НИУ ВШЭ Мария Попцова.

Тестирование на базе данных PINDER показало, что новая модель превосходит популярные методы, такие как графовые нейросети GCN и GAT. При этом упрощенная версия алгоритма, где не анализировались взаимосвязи между типами данных, работала заметно хуже.

Авторы также показали, что для точного прогноза важны все три источника информации: при исключении любого из них качество модели снижалось.

В перспективе такие системы могут ускорить изучение молекулярных механизмов заболеваний, поиск биомаркеров и разработку новых лекарств, значительно сокращая объем лабораторных экспериментов.

Ранее в России нашли способ ускорить заживление после зубной имплантации.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!