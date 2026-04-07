В Уфе мужчина попал в полицию после неординарного предложения руки и сердца

В Уфе 8 человек оштрафовали после перекрытия проспекта ради предложения

В Уфе предложение руки и сердца закончилось для нескольких человек задержанием. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как информация об инциденте появилась в соцсетях. По данным полиции, на кадрах мужчина и его компания несанкционированно перекрыли движение на проспекте Салавата Юлаева, чтобы тот сделал предложение возлюбленной.

«В результате административного расследования к ответственности привлечены восемь человек, включая организатора», – сообщается в публикации.

Участников также привлекли к ответственности за неправильную перевозку людей, управление не зарегистрированной должным образом машины и другие нарушения.

