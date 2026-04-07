В Петербурге судимый внук попытался выжить блокадницу из ее квартиры

78.ru: в Петербурге внука поймали после попытки выжить блокадницу из квартиры
Мужчина из Петербурга оказывает давление на свою бабушку-блокадницу. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, женщина проживает в Купчино вместе со взрослыми внуком. Как рассказали родственники, мужчина часто просит у нее деньги и устраивает погромы.

«Она вчера звонила, говорит, его выпустили, он опять буянит, денег просит. У нее пенсия почти заканчивается уже. Вот, и так постоянно в такой жизни находится», – рассказали близкие.

Они полагают, что молодой человек оказал давление на блокадницу, чтобы она оформила дарственную на квартиру на него.

Сама пожилая петербурженка рассказала, что внук однажды забаррикадировал ее в комнате с помощью холодильника. Социальная работница, которая навещает женщину, поделилась, что однажды пенсионерка не дала мужчине деньги – и тот сломал стиральную машину.

При этом его не раз привлекали к ответственности. Недавно он получил условный срок. Еще в феврале суд заменил это наказание на реальное, но преступник до сих пор на свободе.

После того, как информация о мужчине появилась в СМИ, его забрали ФСИН.

Ранее в Таганроге сын открыл стрельбу по родителям.

 
