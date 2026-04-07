Белый дом ответил на обвинения в планах применить ядерное оружие в Иране

Белый дом резко раскритиковал сообщения в СМИ о том, что США якобы готовы применить ядерное оружие против Ирана. Соответствующее заявление появилось на странице Rapid Response в соцсети X.

Портал Headquarters опубликовал видео со словами вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что «у США остались инструменты, которые пока решено не использовать против Ирана». В публикации отмечалось, что он якобы намекает на возможность применения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

«Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент [США Джей Ди Вэнс], не «подразумевает» этого, вы совершенные клоуны», — говорится в публикации Rapid Response.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран обвинил США в намерении атаковать гражданские объекты.