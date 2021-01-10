NYT сравнила события в Донецке и штурм Капитолия в Вашингтоне

Газета The New York Times заявила о сходстве событий при захвате Капитолия в США и событий на востоке Украины, случившихся в 2014 году.

Автор материала Эндрю Хиггинс отметил, что одним из сходств является наличие военной формы у их участников, а также наличие «флагов давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел».

Так, он уточнил, что ополченцы в Донбассе использовали флаги Российской Империи, СССР и Конфедеративных Штатов Америки, хотя они «ничего не знали о Конфедерации». По его словам, использование этого атрибута обусловлено тем, что данное знамя, как и саму Конфедерацию «ненавидят те, кого они ненавидят».

При этом журналист подчеркнул, что главным сходством событий является «уверенность, непоколебимая убежденность в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне».

Кроме того, Хиггинс нашел сходства «по пылу и стилю» захвата Капитолия и событий в Москве в 1993 году.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США предъявили обвинение «викингу», штурмовавшему Капитолий

— Трамп сожалеет о своем согласии на мирную передачу власти

— Пенс допустил использование 25-й поправки против Трампа