Богатые британцы начали прививаться от коронавируса в ОАЭ

Состоятельные британцы, не дожидаясь получения препарата от коронавируса в своей стране, начале прививаться в частных клиниках в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом информирует газета Daily Telegraph со ссылкой на главу британской компании Knightsbridge Circle Стюарта Макнилла, которая занимается подобными поездками.

Отмечается, что дубайские клиники предлагают клиентам привиться американской вакциной Pfizer.

«Примерно 20% наших клиентов решили вылететь туда и сделать прививку», — сказал Макнилл.

Он уточнил, что Объединенные арабские эмираты отсутствуют в разработанном властями Великобритании списке государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который предполагает обязательное соблюдение правила о 10-дневной самоизоляции по возвращении в королевство. Обеспеченные граждане этим и пользуются.

«Таким образом, наши клиенты могут еще и спокойно отдохнуть несколько недель на пляже в промежутке между первой и второй дозами вакцины», — отметил предприниматель.

По данным газеты, стоимость членского взноса в Knightsbridge Circle составляет порядка £25 тыс. ($33,9 тыс.) в год.

Вакцинация населения препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech («Бионтек») началась в Великобритании 8 декабря. С 4 января в стране также стали использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») и Оксфордского университета. В первую очередь препараты получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему времени первую из двух доз препарата получили порядка 1,5 млн человек.

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