В аварии с самолетом под Петербургом погиб cотрудник Агентства внешнего транспорта

При крушении самолета в Ленинградской области погиб сотрудник петербургского Агентства внешнего транспорта Николай Иванов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство.

«Это наш сотрудник, Агентства внешнего транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент не связан со служебными обязанностями Иванова, он участвовал в полете в свободное от работы время

По данным источника ТАСС, Иванов имеет большое число часов налета на самолетах в качестве пилота.

Как сообщалось, менее чем в 50 км от Санкт-Петербурга в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета — Cessna и Piper. Первый, по предварительным данным, совершил успешную посадку, пилот не пострадал. На борту второго судна были трое человек — пилот и два пассажира. Все они погибли.

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