СМИ: вакцина Pfizer показала эффективность против «британского» штамма коронавируса

Разработанная компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакцина от коронавируса действенна против мутировавших штаммов инфекции, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке, об этом свидетельствуют лабораторные исследования, информирует издание New York Post.

Отмечается, что компания Pfizer и ученые из медицинского факультета Техасского университета изучили препарат и пришли к выводу, что он может нейтрализовать так называемую мутацию N501Y в шиповидном белке.

По словам одного из ведущих экспертов Pfizer Фила Дормитцера, изначально были опасения, что этот мутированный коронавирус распространяется быстрее, а также не поддается вакцине.

Во время исследования использовалась кровь людей, получивших вакцину. Ученым удалось обнаружить, что препарат может бороться с N501Y, а также еще с 15 мутациями.

При этом Дормитцер отметил, что также стоит опасаться другой мутации коронавируса, обнаруженной в Южной Африке — E484K.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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