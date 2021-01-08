Врач скончался после вакцинации от коронавируса в США
Врач из Флориды скончался спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на жену умершего.
По словам вдовы, 56-летний акушер был здоров и не имел никаких хронических заболеваний, однако через несколько дней после прививки скончался от «загадочного заболевания крови».
«На мой взгляд, его смерть была на 100% связана с вакциной. Другого объяснения нет», – заявила женщина.
В компании Pfizer сообщили изданию, что расследуют «весьма необычную» смерть врача, однако на данный момент не верят в прямую связь произошедшего с вакциной от коронавируса.
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