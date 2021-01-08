Жесткий карантин начал действовать на Украине

Жесткий карантин из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции начал действовать на Украине.

В соответствии с решением украинских властей, которое было принято в конце 2020 года, локдаун вводится в стране с 8 по 24 января.

В этот период будут закрыты рынки, детские и культурные учреждения, а также развлекательные заведения, запрещено проведение массовых мероприятий. В торговые центры будут пускать только для приобретения товаров первой необходимости.

Заведения общепита смогут работать исключительно на вынос, а посещение салонов красоты и парикмахерских будет разрешено по предварительной записи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Будут каникулы»: на Украине введут локдаун

— Украина вводит жесткий карантин с 8 по 24 января

— Минздрав Украины не одобрил перенос жесткого карантина