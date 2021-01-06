В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих вариантов не вызывает более тяжелую форму заболевания», — сказала Ван Керкхове.

Отмечается, что новые штаммы могут повышать передаваемость вируса. Тем не менее, это не отменяет эффективность имеющихся вакцин и лечения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявила национальный локдаун.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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