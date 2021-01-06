Правительство изменило уставы четырех вузов

Правительство внесло изменения в уставы четырех вузов страны, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения коснулись уставов Московского государственного университета имени (МГУ) М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ), Высшей школы экономики (ВШЭ), а также Российской академия живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ).

По новым правилам, занимать должности проректоров МГУ могут занимать лица не старше 70 лет. Аналогичное возрастное ограничение устанавливается для руководителей филиалов МГУ, а также ректоров, проректоров и руководителей филиалов РАЖВиЗ. Кроме того, не старше 70 лет должен быть и директор филиала НИУ ВШЭ.

При этом по достижении 70 лет сотрудники с их письменного согласия будет переводиться с указанных постов на другие должности, соответствующие квалификации.

В устав СПбГУ были внесены изменения, не касающиеся возрастных ограничений.

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