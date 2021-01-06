Более 1 млн россиян привились от коронавируса
Полина Рутковская
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Более 1 млн россиян прошли вакцинацию от коронавируса нового типа, сообщается на странице российской вакцины «Спутник V» в Twitter.
«Более 1 миллиона человек в России теперь вакцинированы «Спутником V», — указано в сообщении.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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