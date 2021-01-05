В Минздраве заявили, что «Спутник V» показал высокую эффективность
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Москва и Пекин рискнули, решившись на широкомасштабную вакцинацию с использованием не прошедшей все испытания вакцины от COVID-19.
«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — сказал Фисенко журналистам.
Во вторник, 5 января, сообщалось, что в России уже более 1 млн человек привили «Спутником V».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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