Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу в Москве

Мужчина открыл стрельбу в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«Мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружье, произвел несколько выстрелов», – рассказали в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии, указано в сообщении.

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