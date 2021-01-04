Правительство усовершенствует систему санэпиднадзора из-за COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении дорожной карты по совершенствованию системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Согласно распоряжению, система будет усовершенствована с учетом опыта, полученного в ходе борьбы с распространением коронавируса.
Профильные организации получат современное оборудование, в том числе мобильные лаборатории экспресс-диагностики и аппаратуру для обнаружения патогенов в окружающей среде.
Кроме того, документ предусматривает создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов, а также формирование банка биологических материалов.
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