Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском

Возгорание произошло в частном жилом доме в городе Минусинск Красноярского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

В ходе тушения пожараhttps://russian.rt.com/world/news/817934-pentagon-smi-monitoring были обнаружены тела трех человек без признаков жизни, рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 54 кв. м.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве два человека погибли при пожаре на кухне

— Три ребенка стали жертвами пожара в доме в Великом Новгороде

— В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме