Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском
Бернст Ю.
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Возгорание произошло в частном жилом доме в городе Минусинск Красноярского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
В ходе тушения пожараhttps://russian.rt.com/world/news/817934-pentagon-smi-monitoring были обнаружены тела трех человек без признаков жизни, рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 54 кв. м.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
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