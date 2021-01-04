Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Красноярском

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Возгорание произошло в частном жилом доме в городе Минусинск Красноярского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

В ходе тушения пожараhttps://russian.rt.com/world/news/817934-pentagon-smi-monitoring были обнаружены тела трех человек без признаков жизни, рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 54 кв. м.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

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