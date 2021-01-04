Украинские медики назвали враньем заявление властей о вакцине «Спутник V»
Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее Ляшко заявил, что вакцину невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третей фазы клинических испытаний.
Кравченко напомнил, что в феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от коронавируса и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии.
Кравченко отметил, что на сегодняшний день в мире по данной схеме зарегистрированы восемь вакцин, при этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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