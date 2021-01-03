В Лондонском университете рассказали о новой опасности «британского» штамма COVID-19

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала в своем Twitter о новой опасности «британского» штамма коронавируса.

Она отметила, что в группу риска для выявленного в Британии штамма войдут дети и подростки в возрасте до 19 лет. По ее словам, вирус спровоцирует симптомы чаще именно у этой группы.

При этом старший преподаватель подчеркнула, что на фоне этой особенности новый штамм может начать быстрее переходить ко взрослым, что понесет за собой рост числа выявленных случаев и летальных исходов.

«Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», — добавила Гурдасани.

Эпидемиолог уточнила, что эти данные вызывают тревогу, поэтому она призвала быстрее принимать необходимые меры.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции подтвердили 15 случаев заражения «британским» штаммом COVID-19

— «Британский» вариант коронавируса добрался до Таиланда

— «Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре