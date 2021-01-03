Депутат Рады предрек украинцам смерть из-за отказа от «Спутника V»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил о серьезных последствиях отказа страны от российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, которые опровергли возможность регистрации препарата на Украине, пытаются «выслужиться перед американским посольством», считает Кива.

«Эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней! Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – написал депутат.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что регистрация вакцины от коронавируса в стране может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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