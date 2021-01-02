Ученый сравнил длительность пандемии коронавируса и испанки

Врачи в ходе опроса оценили, может ли пандемия коронавируса окончиться так же быстро, как эпидемия испанки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно данным издания, эпидемия проходила в три этапа, при этом второй стал наиболее тяжелым. По такой же схеме развивался и гонконгский грипп.

Биоинженер Александр Кудрявцев отметил, что третья волна будет наименее сильной. Он подчеркнул, что лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Кроме того, он подчеркнул, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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