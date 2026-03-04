Маршрутка с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье

МВД: шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, авария произошла около 07:55 мск на 41-м километре трассы А-107.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью. Еще двоих спасти не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Накануне пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся у деревни Хорьково в Приморском округе Архангельской области. Транспортное средство следовало в Архангельск. Всего в салоне находились 16 человек, включая водителя и кондуктора.

А в конце февраля сообщалось, что в Архангельской области 45-летний местный житель и его приятель угнали служебный КамАЗ, чтобы вытащить из кювета автомобиль приятеля, но по пути врезался газовую трубу. Угонщики вернули технику на базу и разошлись по домам, но позже были задержаны.

Ранее восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в центре Москвы.