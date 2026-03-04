Размер шрифта
Многодетная семья из РФ застряла в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Дубае застряла семья с 4 детьми из-за ситуации на Ближнем Востоке
Семья из Москвы, приехавшая отдохнуть в Дубай, не может улететь из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает aif.ru.

Москвич вместе с женой и детьми в возрасте 5,7, 10 и 12 лет отправился на курорт 21 февраля. Однако уже 28 числа, когда семья уже приехала в аэропорт и села в трансферный автобус, им отменили рейс.

«Нас часа два возили по взлетному полю, а потом объявили, что все – небо закрыто», – рассказал глава семьи.

Туристов поселили в местном отеле на несколько дней, таким образом продлив им отпуск. Семья должна покинуть курорт 7 марта, но они не знают, где им жить, так как их пребывание в отеле заканчивается раньше, чем они поедут в аэропорт.

Как полагает мужчина, им удалось получить помощь, так как в семье несколько детей. В других случаях россиянам нередко приходится снимать жилье за большие деньги. На данный момент в ОАЭ находятся тысячи туристов из РФ, которые не могут вернуться на Родину.

Ранее стало известно, что россиян выгоняют с круизного корабля, который уже несколько дней стоит в порту Катара.

 
