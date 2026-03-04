Мошенники начали использовать схему с «горящими турами» на весну

В преддверии праздников мошенники начали использовать новую схему с «горящими турами», предлагая невероятные скидки на путевки в популярные страны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники создают сайты-клоны, взламывают аккаунты менеджеров по туризму в соцсетях и предлагают клиентам «очень выгодные предложения». Одним из основных требований таких «горящих путевок» является 100% предоплата.

«Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путевки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег «турагент» исчезает, а сайт или аккаунт блокируется», — пояснили в «Мошеловке».

Кроме того, в последнее время активизировалась мошенническая схема с заманиванием россиян в фейковые чаты поликлиник. Там у них выманивают личные данные и коды доступа под предлогом подтверждения записи на прием или необходимости перерегистрироваться для дальнейшего получения медпомощи по ОМС.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих вывезти их из ОАЭ.