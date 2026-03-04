Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники начали использовать схему с «горящими турами» на весну

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с «горящими путевками»
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии праздников мошенники начали использовать новую схему с «горящими турами», предлагая невероятные скидки на путевки в популярные страны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники создают сайты-клоны, взламывают аккаунты менеджеров по туризму в соцсетях и предлагают клиентам «очень выгодные предложения». Одним из основных требований таких «горящих путевок» является 100% предоплата.

«Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путевки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег «турагент» исчезает, а сайт или аккаунт блокируется», — пояснили в «Мошеловке».

Кроме того, в последнее время активизировалась мошенническая схема с заманиванием россиян в фейковые чаты поликлиник. Там у них выманивают личные данные и коды доступа под предлогом подтверждения записи на прием или необходимости перерегистрироваться для дальнейшего получения медпомощи по ОМС.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих вывезти их из ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!