В Крыму задержали местного жителя по подозрению в шпионаже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина 1988 года рождения был задержан в Бахчисарайском районе республики.

«Задержан гражданин РФ ..., причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ уточнили, что мужчина вышел на контакт с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram. Он, как утверждается, передавал украинской стороне данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Кроме того, задержанный, по данным силовиков, публиковал в интернете комментарии в поддержку Украины, отрицательно высказывался в отношении жителей Крыма, руководства и российских военнослужащих.

2 марта пресс-служба ведомства сообщала, что ФСБ России с сентября 2025 года перекрыла порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.

С их помощью Киев вовлекал россиян в реализацию и координацию диверсионно-террористической деятельности, распространение ложных угроз о терактах, а также мошенничество.

