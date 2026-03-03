Дистанционный подрыв. Украинский куратор убил диверсанта при задержании на Урале

Украинский куратор взорвал диверсанта при его задержании в Екатеринбурге

Украинский куратор подорвал завербованного диверсанта, которого попытались задержать сотрудники ФСБ России. Кроме погибшего никто не пострадал. При себе у 40-летнего мужчины нашли вторую бомбу, которая была замаскирована под пауэрбанк. Он должен был взорвать автомобиль руководителя оборонно-промышленного предприятия.

В Екатеринбурге украинский куратор убил 40-летнего россиянина, который должен был по его заданию совершить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как раскрыли сотрудники ведомства, представитель украинских спецслужб поручил диверсанту убить одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области. Для этого куратор отправил диверсанту сведения о жертве, а также поддельный российский паспорт и две самодельные бомбы.

Используя фальшивый документ, мужчина снял квартиру, после чего забрал из схрона взрывчатку, которую планировал использовать для подрыва автомобиля цели.

«При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВ (самодельного взрывного устройства), в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказали в ЦОС.

Сотрудники ФСБ и гражданские не пострадали, добавили в ведомстве.

Позже правоохранители при осмотре места происшествия обнаружили вторую бомбу, замаскированную под пауэрбанк (внешний аккумулятор), которая состояла из 300 г пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу. В телефоне погибшего нашли переписку с куратором.

В ФСБ добавили, что украинские спецслужбы используют россиян для совершения терактов в качестве смертников, поскольку это позволяет «избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение» .

Также ЦОС опубликовал видео попытки задержания диверсанта. На кадрах мужчина выходит из заброшенного здания, после чего по требованию оперативников останавливается и поднимает руки. На следующем кадре на месте, где он стоял, видны кровь и следы гари. Тело мужчины лежит на пороге дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Место преступления

Как выяснил портал E1.ru, заброшенное здание, у которого куратор убил диверсанта, расположено в районе Уралмаш.

«В ветхом доме на Уралмаше все перевернули — шкафы разбиты, диван опрокинут. В здании много лет никто не жил — неизвестно, погром произошел во время визита силовиков или все было в таком состоянии еще до их прихода», — сказано в материале.

Очевидцы рассказали изданию, что все произошло еще 27 февраля. По словам жителей соседних домов, взрыв был довольно тихий и они его не слышали, обратив внимание только на сработавшую у автомобилей сигнализацию. Также по их словам, это ветхое здание расселили уже давно.

«Что-то рвануло, сигнализация сработала. Стоят машины, здесь, там, меня чуть не приняли за то, что я сфотографировал. Меня мордой в пол, на 15 суток обещали посадить. Я говорю: «Не, ребят». Ну, короче, обошлось», — вспоминает охранник из соседнего дома.

Журналисты портала отметили, что даже спустя четыре дня после происшествия на входе в дом остались следы крови и останков террориста.

Украина хочет быстрого результата

Служивший в подразделении по борьбе с терроризмом ветеран спецслужб Вячеслав Назаров в опубликованном РИА Новости видео отметил, что Киев все чаще стал организовывать диверсии, в результате которых завербованные исполнители сами становятся жертвами подрывов . При этом диверсант из Екатеринбурга был на связи с куратором вплоть до самой смерти.

«Украинские спецслужбы не рассчитывают на тонкую агентурную работу. Им нужен быстрый результат, итогом которого для пособников киевского режима будет либо смерть, либо длительный срок лишения свободы», — сказал эксперт.

Назаров добавил, что большая часть организованных Киевом терактов на территории России пресекается на стадии их подготовки.

Месяцем ранее также на Урале, в Челябинске, сотрудники ФСБ задержали 19-летнего молодого человека, который по заданию украинских спецслужб планировал устроить в городе теракт. При этом он сам предложил куратору три места для организации взрыва.