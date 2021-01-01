В Зеленограде пьяный мужчина зарезал студента

Пьяный мужчина убил студента на улице в Зеленограде, передает РЕН.

По предварительным данным, нетрезвый человек подошел к студенту, между ними завязался конфликт. После этого злоумышленник нанес удар ножом и скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался от пученных травм.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, в настоящий момент он задержан.

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