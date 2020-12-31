Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу из-за недомогания
Папа Римский Франциск пропустил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за недомогания, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Сообщается, что проблемы со здоровьем связаны с болями в спине и ногах, возникших из-за воспаления седалищного нерва.
На службе Франциска заменил декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.
Он прочитал папскую проповедь, где выражается благодарность всем медикам и волонтерам, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса.
Понтифик не возглавит также и праздничную службу 1 января, при этом выступит с традиционной проповедью.
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