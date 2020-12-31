В аэропортах Москвы отменили и задержали 100 рейсов

В московских аэропортах вечером 31 декабря задержано и отменено 100 рейсов на фоне ледяного дождя, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 21.25 мск, в Домодедово задержали 43 вылета.

Кроме того, в Шереметьево было отменено 49 рейсов и задержан один вылет.

При этом во Внуково пять рейсов задержали, а два — отменили.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что днем 31 декабря в аэропортах столицы 150 рейсов задержали или отменили из-за ледяного дождя.

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