В аэропортах Москвы отменили и задержали 100 рейсов
Антон Демидов
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В московских аэропортах вечером 31 декабря задержано и отменено 100 рейсов на фоне ледяного дождя, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, по состоянию на 21.25 мск, в Домодедово задержали 43 вылета.
Кроме того, в Шереметьево было отменено 49 рейсов и задержан один вылет.
При этом во Внуково пять рейсов задержали, а два — отменили.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
Ранее сообщалось, что днем 31 декабря в аэропортах столицы 150 рейсов задержали или отменили из-за ледяного дождя.
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