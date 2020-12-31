Суд назначил 15 суток ареста стороннику бывшего схимонаха Сергия

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно приговорил к административному аресту сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева, назначив ему 15 суток. Об этом пишет ТАСС.

Арест назначен за неповиновение полицейскому.

Ранее Могучев был приговорен к пяти суткам административного ареста, но Свердловский областной суд отменил данное решение.

Ночью 29 декабря в захваченном Среднеуральском женском монастыре был задержан бывший схимонах Сергий (Романов), ранее отлученный от Русской православной церкви, а также его сторонник Всеволод Могучев, который публиковал на YouTube-канале проповеди экс-священнослужителя.

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