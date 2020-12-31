Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

Врач Токийской клиники Hirahata clinic Коити Хирахата рассказал о том, что последствия коронавируса могут нести более серьезные последствия по сравнению с самим заболеванием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хирахата занимается созданием базы данных людей, которые страдают именно от последствий COVID-19. Для них он также проводит соответствующих курс лечения.

По его словам, треть пациентов из тех, кто обратился к нему за помощью с последствиями заболевания, становится лежачими больными.

Специалист добавил, что после перенесенного коронавируса с проблемами со здоровьем в 1,5 раза чаще сталкиваются женщины. Кроме того, от тяжелых последствий часто страдают молодые люди (80,69%).

«Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — уточнил Хирахата.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 83 млн заболевших, свыше 58,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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