Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обращение представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обратился к правоохранительным органам Чечни с поручением провести проверку заявлений родственников на предмет пособничества терроризму.

По его словам, в обращении они не выразили соболезнования семье и близким убитого в ходе нападения боевиков полицейского. Глава Чечни назвал его смерть тяжелой утратой.

«Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону», — сказал Кадыров.

Ранее родственники убитых в перестрелке ингушей записали видеообращение к Кадырову, в котором потребовали доказать их вину, а также освободить задержанных отца, мать и сестру убитых.

До этого двое мужчин совершили нападение на сотрудников полиции, которые патрулировали улицу Мира в Грозном.

Как отметили в СК, злоумышленники были вооружены ножами. В результате нападения один из силовиков погиб, другой был ранен.

Нападавшие были ликвидированы в результате ответного огня.

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