Новости политики

«Пожизненный срок»: экс-депутат Рады раскрыл, как Зеленский «отдохнет» после СВО

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленского после конфликта посадят или уничтожат
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявивший о желании «отдохнуть» после решения конфликта на Украине, сможет сделать это в тюрьме на пожизненном сроке. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник, он не исключил, что Зеленскому грозит и физическое устранение.

«За все то, что он сделал, он будет отдыхать, но пребывая на пожизненном сроке. Другого я не вижу варианта, потому что никто ему не даст спокойно на этой земле осваивать украденные деньги», — подчеркнул украинский политик.

По словам Олейника, не исключен также вариант физического уничтожения Зеленского.

«(Будет отдыхать. – «Газета.Ru») там, где черти котлы разжигают», — отметил собеседник.

По мнению бывшего депутата Рады, Зеленскому стоит бояться прежде всего англичан, поскольку он является носителем «серьезных секретов» о том, сколько кому давали откаты в рамках коррупции.

«Это получали и (экс-премьер Британии. – «Газета.Ru») Борис Джонсон, и королевская семья. Они не любят, когда люди владеют такой информацией и находятся на свободе», — заключил Олейник.

Зеленский сообщил, что после окончания конфликта между Киевом и Москвой хотел бы отдохнуть.

Журналисты поинтересовались у политика, что он будет делать после урегулирования кризиса и своего ухода с поста президента.

«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сказал Зеленский.

Ранее Путин заявил, что проживающие в РФ украинцы должны иметь право голоса на выборах.

