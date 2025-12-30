Президент Казахстана осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил провокационную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного разговора президенты обменялись сердечными поздравлениями с Новым годом и обсудили двустороннюю повестку дня.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента РФ в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

За пять дней до этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. Глава государства не стал уточнять, о ком идет речь.

Кроме того, украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский подчеркнул, что граждане РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее Медведев оценил слова Зеленского, пожелавшего смерти «одному человеку».