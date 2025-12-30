В Госдуме предрекли «сверхтяжелый» ответ на попытку атаковать резиденцию Путина

В ответ на попытку ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина ВС РФ могут применить любое оружие, в том числе новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ответ будет сверхтяжелым, даже, полагаю, страшным, потому что это покушение на нашу государственность. Применено может быть любое оружие, но это решает верховный главнокомандующий, высшее военно-политическое руководство страны, где, когда и что применить», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти об «эффективности». Нельзя поддаваться эмоциям, необходимо «хладнокровно отработать» с наибольшим эффектом для России, отметил парламентарий.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».