В Госдуме предложили не платить налоги с 13-й зарплаты

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил не облагать 13-ю зарплату налогами. По его мнению, это будет стимулировать работодателей выплачивать ее работникам.



«Президент России прямо ставит цель перехода к экономике высоких зарплат. Это значит, что сегодня они низкие. То же самое касается и пенсий. Да, нужно повышать производительность труда, но проблема в том, что сегодня труд большинства граждан России недооценен! И эту несправедливость надо устранять», — сказал Миронов.

По его мнению, необходимо повысить доходы граждан, в том числе выплаты 13-й пенсии и 13-й зарплаты.

«С пенсиями и зарплатами бюджетников все находится в руках государства. Источники для дополнительных выплат в стране есть, и наша партия неоднократно указывала на них. Это дополнительные налоги на самых богатых, на крупный капитал, монополистов, банкиров, а также повышение госуправления, усиление борьбы с коррупцией и наведение порядка на таможне. Это даст стране триллионы рублей! Для начала таких преобразований нужна политическая воля», — считает депутат.

Для частного сектора Миронов предложил освободить работодателей от налогов и отчислений с 13-й зарплаты.

«Сегодня именно эти дополнительные расходы не позволяют многим компаниям выплачивать ежегодную премию сотрудникам. В итоге и люди, и государство остаются в минусе. А в конечном счете и сам работодатель, который не может эффективно и легально стимулировать своих работников. Уверен, реализация нашей инициативы не только повысит доходы граждан, но и даст стимул развития всей экономике», — заключил Миронов.

