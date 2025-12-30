Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Госдуме предложили не платить налоги с 13-й зарплаты

Депутат Миронов предложил освободить работодателей от налогов с 13-й зарплаты
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил не облагать 13-ю зарплату налогами. По его мнению, это будет стимулировать работодателей выплачивать ее работникам.
 
«Президент России прямо ставит цель перехода к экономике высоких зарплат. Это значит, что сегодня они низкие. То же самое касается и пенсий. Да, нужно повышать производительность труда, но проблема в том, что сегодня труд большинства граждан России недооценен! И эту несправедливость надо устранять», — сказал Миронов.

По его мнению, необходимо повысить доходы граждан, в том числе выплаты 13-й пенсии и 13-й зарплаты.

«С пенсиями и зарплатами бюджетников все находится в руках государства. Источники для дополнительных выплат в стране есть, и наша партия неоднократно указывала на них. Это дополнительные налоги на самых богатых, на крупный капитал, монополистов, банкиров, а также повышение госуправления, усиление борьбы с коррупцией и наведение порядка на таможне. Это даст стране триллионы рублей! Для начала таких преобразований нужна политическая воля», — считает депутат.

Для частного сектора Миронов предложил освободить работодателей от налогов и отчислений с 13-й зарплаты.

«Сегодня именно эти дополнительные расходы не позволяют многим компаниям выплачивать ежегодную премию сотрудникам. В итоге и люди, и государство остаются в минусе. А в конечном счете и сам работодатель, который не может эффективно и легально стимулировать своих работников. Уверен, реализация нашей инициативы не только повысит доходы граждан, но и даст стимул развития всей экономике», — заключил Миронов.

Ранее Путин рассказал, как добиться позитивных эффектов от повышения налогов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534877_rnd_8",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+