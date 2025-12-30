Размер шрифта
В Петербурге арестовали главу МО «Дачное» по обвинению в организации теракта

Суд в Петербурге арестовал главу МО «Дачное» Сагалаева на два месяца
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца главу муниципального образования (МО) «Дачное» Вадима Сагалаева, которому инкриминируют организацию громкого теракта 22-летней давности — взрыва возле здания Смольного. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сагалаев пробудет под стражей до 28 февраля. Аналогичное решение суд вынес и в отношении подельника Салагаева — замглавы МО «Дачное» Игоря Заболотного.

По версии следствия, летом 2003 года Сагалаев, Заболотный и глава местной администрации Михаил Середкин расправились с бизнесменом Евгением Дорфманом, его женой и их охранником. Конфликт между сторонами возник из-за перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий.

В октябре того же года подозреваемые пытались подорвать автомобиль коммерсанта, но их заметили свидетели, из-за чего довести до конца свой преступный замысел Сагалаеву и его сообщникам не удалось.

30 декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере за то, что несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. В настоящее время Разин скрывается от следствия в США.

Ранее экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о получении взяток.

