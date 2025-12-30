Стало известно о планах «АвтоВАЗа» проиндексировать цены на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» поднимет цены на 0,5% на автомобили Lada с января 2026 года

«АвтоВАЗ» в январе 2026 года проведет индексацию цен на автомобили Lada в среднем на 0,5% по всему модельному ряду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В публикации говорится, что в предстоящем году план производства будет увеличен до 400 тыс. автомобилей.

«С января 2026 года «Автоваз» скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%», — говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что цены на флагманский седан Aura и многофункциональный универсал Largus значительно снизятся. Они рассказали, что цена Lada Aura снизилась на 354 тыс. рублей — до 2,25 млн рублей (-14%), Lada Largus подешевеет на 73 тыс. рублей — до 1,59 млн рублей (-3,8%).

При этом цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся.

До этого эксперт Сергей Целиков из аналитического агентства «Автостат» назвал бренды-лидеры по доле российского рынка. В тройку лидеров вошли Lada (25%), Haval (13%) и Chery (7,8%). Продолжают список Geely (7,2%), Belgee (5,1%), Changan (5,1%), Jetour (2,8%) и Solaris (2,6%).

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.