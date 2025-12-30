«Мои любимые проститутки»: Милонов пообещал провести новый рейд по борделям

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как проведет новогодние праздники. Депутат пообещал продолжить традицию проведения рейдов по борделям.

«Не вижу никаких оснований изменить любимые традиции. Большое количество людей присылают мне всякие разные пароли-явки, точки скидывают, места, где находится зло. И это уже не только мои любимые проститутки, трансвеститы, нелегалы, но и места по продаже всякой разной неправильной контрафактной продукции и прочей разной истории», — рассказал парламентарий.

Милонов добавил, что будет продолжать бороться со злом весь 2026 год.

«Так что я надеюсь, что в новом году будет много интересных рейдов, слез со стороны нарушителей закона и улыбок на стороне честных русских людей», — заключил он.

В конце 2024 года Виталий Милонов в разговоре с изданием Life рассказал, как встретит Новый год и что будет делать на каникулах. Тогда он пообещал отправиться с облавами на публичные дома и вейп-шопы. Сам депутат рассказал, что встретит праздник с нормандскими блюдами на столе и без алкоголя.

Ранее депутат Милонов посоветовал родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, объяснить им, что такой смартфон — «для лохов».