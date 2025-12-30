Восточной Германии повезло «избавиться от русских» в результате воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 году. Об этом заявил изданию Zeit глава федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

«Будем честны, нам очень повезло с исторической точки зрения — особенно с учетом того, что мы избавились от русских», — подчеркнул Хазелофф.

По его словам, жители Германии теперь должны быть благодарны за то, что страна «смогла присоединиться к западному миру», а немцы теперь могут «путешествовать куда угодно».

Также Хазелофф подчеркнул, что в эпоху ГДР, например, город Биттерфельд был «адом Европы», а теперь он может претендовать на звание курорта. И все потому, что Восток с момента объединения Германии преуспел «во многих областях», а особенно в развитии местных сообществ и окружающей среды.

В начале декабря газета Bild сообщила, что в Германии вновь обсуждается вопрос переименования улиц, носящих имена Владимира Ленина, а также деятелей времен ГДР.

Ранее The New York Times писала, что многие жители бывшей ГДР до сих пор сохраняют теплые чувства к России.