Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Первый сольный концерт Долиной в 2026 году оказался под угрозой отмены

Продюсер Рудченко: концерт Долиной в январе могут отменить из-за низких продаж
Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru» об угрозе отмены первого сольного концерта Ларисы Долиной в 2026 году. На данный момент в зрительном зале продано лишь 14 билетов.

По словам продюсера, когда мероприятие не окупается, организаторы часто принимают решение об отмене. Концерт Долиной запланирован на 27 января 2026 года. Цены на билеты начинаются от 9,5 тысячи рублей и доходят до 18,5 тысячи рублей.

«Я считаю, что, если организатору мероприятия будет невыгодно, то есть места не распродадутся, а затраты не покроются доходами, скорее всего, мероприятие отменят. Никто не хочет терпеть убытки, финансовые потери. Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, и действительно места не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты», — сообщил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что ситуация с сольными выступлениями Ларисы Долиной может наладиться нескоро. Он считает, что певица должна изменить стратегию и продумать шаги для восстановления репутации.

«Вся вот эта история с Ларисой Долиной не быстро пройдет. Ей нужно сделать определенные репутационные шаги, просто так это все не забудется. Информационное поле сейчас работает не в пользу Долиной. Повестка явно не помогает продавать билеты и заниматься монетизацией творчества данного артиста. Простыми словами, Ларисе Долиной нужно показать разворот в сторону зрителя. Однако обычные репутационные шаги здесь вряд ли помогут, так как сейчас позиция Долиной очень потеряна. Поэтому нужно взвешенно и глубоко продумывать шаги по улучшению ее репутации», — заявил Павел Рудченко.

Ранее стало известно, когда Лариса Долина уедет из квартиры Полины Лурье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535651_rnd_1",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+