Песков рассказал о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина

Переговорная позиция России ужесточится на фоне атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — сказал он.

Песков добавил, что касается реакции ВС России на эту атаку, то военные знают, «чем, как и когда отвечать на удары украинской армии».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).

При этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.