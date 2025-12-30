В Совфеде рассказали, что может испортить отношения России и США

В отношениях между Россией и США многое будет зависеть от выборов в конгресс в 2026 году. Если большинство на них получат демократы, они могут попытаться реанимировать политику экс-президента Джо Байдена в отношении России и Украины. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков «Парламентской газете».

«Если республиканцы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате, то у Трампа будет возможность проводить ту политику, какую он хочет. Если же большинство в конгрессе получат демократы, они могут постараться, например, реанимировать политику Байдена в отношении России и Украины, что усилит надежды европейского либерального клана, который взял курс на долгое противостояние и даже на военный конфликт с Россией», — отметил Пушков.

По его словам, если команда Трампа «успеет что-то доказать до лета 2026 года», это «может безусловно усилить позиции республиканцев на ноябрьских выборах». Кроме того, администрации Белого дома перед выборами в конгресс нужно «перекрыть весь негатив», связанный с «делом Эпштейна», отметил Пушков.

Также сенатор обратил внимание и на то, что сейчас в США появляются фигуры, которые «запускают процессы по ослаблению позиций и лично Трампа, и республиканцев в целом». И один из таких политиков — избранный в 2025 году мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, считает Пушков.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что политические силы Европы рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в конгресс США осенью 2026 года «политический ландшафт несколько изменится», и они «смогут оказывать давление на Трампа».

Выборы обе палаты (Сенат и Палату представителей) в конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.

